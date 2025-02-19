الأربعاء 19 فبراير 2025
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اقتصاد

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

هيئة الرقابة الإدارية،
هيئة الرقابة الإدارية، فيتو

 تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتواطئه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قرارا بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.

متابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.

انفراد، نص تحريات الرقابة الإدارية في قضية المراهنات الكبرى (مستندات)

للعام الرابع على التوالي، هيئة الرقابة الإدارية تشارك في معرض الكتاب

تشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة

وجاء ذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان وتم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.

 

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