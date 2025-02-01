انفراد، نص تحريات الرقابة الإدارية في قضية المراهنات الكبرى (مستندات)

حصل موقع فيتو علي نص تحريات الرقابة الإدارية في اتهام 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، والمعروفة اعلاميا بقضية المراهنات الكبري.

وجاء في نص تحريات الرقابة الإدارية التي ينفرد فيتو بنشرها في القضية رقم ١٠٤٠٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر وارد اقتصادية التي اجراها أحمد اسامة - عضو هيئة الرقابة الإدارية - أنه وردت اليه معلومات تفيد قيام المتهمين بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خلال بيع وشراء العملات الاجنبية خارج القطاع المصرفي - بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ - والتي تحصلوا عليها من الخلال العوائد المحققة من عملهم كوكلاء ىمنصات المراهنات على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت" وقيامهم بتحويل الأموال إلى الخارج لصالح مالكي مواقع المراهقات من خلال تحويلها إلى عملات مشفرة.

وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين صحه ما ورد من معلومات من قيام المتهمين من الأول حتى السابع عشر بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي من خلال القطاع المصرفي من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية التي يتحصلوا عليها من العوائد المحققة من عملهم كوكلاء لمنصات المراهنات علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، فضلا عن تحويلها إلى عملات افتراضية.

كما توصلت التحريات إلى قيام المتحرى عنهم باستقطاب المواطنين للاشتراك والتسجيل في منصات المراهنات الإلكترونية من خلال تقديم عروض ومكافآت وأرباح مالية لهم بهدف جذبهم للاشتراك في نشاطهم ويتم الإعلان عنها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك انستجرام تليجرام واتس بمعرفة أعضاء التشكيل منها حساب باسم " وكيل معتمد توقعات مجاني على موقع "فيسبوك" وقد تبين قيام المتحرى عنهم بنشر منشورات على الحسابات سالفة البيان موضوع بها ارقام الهواتف المحمولة الخاصة بهم للتواصل ولإجراء عمليات السحب والإيداع من المنصات والذي تبين أنهم مسجلين باسم احد المتهمين، وقيام المتحرى عنهم بنشر منشور من خلال حساب وكيل معتمد على موقع "فيسبوك" يتضمن إمكانية التواصل من خلال حساب باسم @Ghdji على موقع "تليجرام".

وبإجراء التحريات تبين أنه معرف على التطبيق باسم " على الله " يقوم من خلاله بنشر منشورات خاصة بالمراهنات كما توصلت التحريات إلى قيام المتحرى عنهم بنشر منشور من خلال حساب “وكيل معتمد” تتضمن استقطاب المواطنين للمشاركة بمنصة تحمل اسم " Betandyou"، وبإجراء التحريات عن النصة تبين أنها منصة مراهنات الكترونية وقد تلاحظ وجود خاصية السحب والإيداع باستخدام المحافظ الإلكترونية كل منها يحمل لقب وبإجراء التحريات عن أحدها باسم الخديوى تبين انها تخص ومسجلة باسم المتحرى عنه الأول والذى يمتلك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" لنفس الرقم ويضع صورة منصة المراهنات سالف البيان واسم الخديوي والذى يستخدمه كاسم شهرة علي المنصات الخاصة بالمراهنات ويعرف نفسه كوكيل رسمي المنحة، وانشاء المتحرى عنهم مجموعه على تطبيقي "الواتس آب وتليجرام باسم "توقعات الملك يتم من خلالها نشر توقعات للمباريات بهدف مساعدة أعضاء الجروب في اختيار النتائج ببرامج المراهنات وقد تبين أن مديري تلك المجموعة يستخدمون ارقام هواتف محمول والذي تبين أنه مسجلة باسم المتحري سالفي البيان.

كما توصلت التحريات إلى حصول أعضاء التشكيل الإجرامي سالف الذكر على شرائح هاتف محمول بأسماء اشخاص آخرين وذلك لاستغلالها على مواقع المراهنات الإلكترونية في أعمال السحب والإبداع من المنصات وبإجراء التحريات تبين اتفاق كل من المتهمين مايكل مالك فهمي ثابت، ماجد عطا اسحق إبراهيم، جورج نعيم عيد ومحمد عزت عبد الفتاح وقطب زيادة ميلاد الكري مرزوق على توفير تلك الخطوط من خلال عمل كل منهم مع باقي المتهمين.

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