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حوادث

حبس مسؤولي 3 شركات سياحة ومكتب سفريات بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي 3 شركات سياحة ومكتب، بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 شركات "بدون ترخيص" ومكتب) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب - عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى – برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية – طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات استلام نقدية –– تأشيرات وصور منها – عقود)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

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