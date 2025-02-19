الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أطول يوم فى عدد ساعات الصيام برمضان 2025

هلال رمضان،فيتو
هلال رمضان،فيتو

تكون غرة شهر رمضان 1446هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025 وعدته 29 يوما

عدد ساعات الصيام فى رمضان 2025


ويكون أخر أيام شهر رمضان الكريم هو أطول الأيام في عدد ساعات الصيام والتى تصل خلاله إلى 14 ساعة و12 دقيقة حيث يرفع آذان المغرب آخر أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 6:12 مساء

 

أسامة الأزهري يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم (فيديو)

الأوقاف تكشف مفاجآت بشأن صلاة التراويح والبرامج الدينية في رمضان (فيديو)


أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان 1446 هجريا فلكيًا  توافق يوم السبت 1 مارس 2025، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة

وأعلن دليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، ط يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة  28 فبراير  (يوم الرؤية ).


رؤية هلال رمضان 2025

 

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية  لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى  لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا  جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصيام في رمضان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أول أيام شهر رمضان أيام شهر رمضان هلال رمضان 2025 رؤية هلال رمضان شهر رمضان 1446

مواد متعلقة

السبت أم الأحد؟ البحوث الفلكية تحسم بالحسابات أول يوم في رمضان 2025

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات تتخطى الــ 50 ألف جنيه

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

أطول يوم فى عدد ساعات الصيام برمضان 2025

مبابي يضيف الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك مان سيتي

منوعات

المزيد

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفتح وفضائلها وما ورد بشأنها

ما حكم كشف عورة المرأة على طبيب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

ملتقى السيرة بالجامع الأزهر: تكوين الجيش أساس مهم في الإسلام لحماية الوطن وردع المعتدين

المزيد
الجريدة الرسمية