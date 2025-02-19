الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية ومنسقة الأمم المتحدة، فيتو

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيدة السفيرة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به في تنسيق عمل مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية والقطرية، مشددًا على تميز العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، وأكد تقدير مصر العميق لجهود الأمم المتحدة على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرًا إلى أن مصر لا تكتفي بتقدير هذا الدور، بل تعمل على دعمه وتعزيزه من خلال دبلوماسيتها المتعددة.

 

أعرب الوزير، عن تقدير الدولة المصرية للأمين العام للأمم المتحدة، على مواقفه، خاصة دعمه للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين.

 

قانون اللاجئين الجديد

 

وتطرق الحديث إلى عدد من الموضوعات فيها قانون اللاجئين الجديد، حيث قدمت السيدة السفيرة  إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، التهنئة للسيد الوزير، على قانون اللاجئين الجديد، وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مصر تستضيف أكثر من عشرة ملايين لاجئ، ما يشكل تحديًا كبيرًا على موارد الدولة، ومع ذلك فإن مكانة مصر التاريخية والتزامها الإنساني والأخلاقي يجعلانها تتحمل هذه المسؤولية، وتواصل تقديم الدعم والخدمات للاجئين الموجودين في البلاد، كما أن مصر جاهزة للتنسيق والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في هذا الشأن.

 

الاستعراض الدوري الشامل

 

أوضح الوزير أن مصر قدمت تقريرها ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 يناير، حيث استعرضت جهودها والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعربت السيدة السفيرة عن تهانيها للسيد الوزير على العرض الذي قدمته مصر وما به من تطورات.

 

إنشاء المجمع الموحد للأمم المتحدة في العاصمة الإدارية الجديدة

 

أكد الوزير، أن مصر تجمعها بالأمم المتحدة علاقة وطيدة قائمة على التعاون المشترك، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مع جميع وكالات المنظمة، كما أكد استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم الممكنة، وفي هذا السياق، ثمن المستشار محمود فوزي، إنشاء المجمع الموحد للأمم المتحدة في العاصمة الإدارية الجديدة، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة التي تعكس عمق الشراكة بين الجانبين.

IMG-20250219-WA0032
IMG-20250219-WA0032
IMG-20250219-WA0029
IMG-20250219-WA0029
IMG-20250219-WA0030
IMG-20250219-WA0030
IMG-20250219-WA0031
IMG-20250219-WA0031

أشار الوزير، أن القاهرة، باعتبارها عاصمة كبرى ومقرًا لجامعة الدول العربية، تتمتع بموقع استراتيجي يتيح تعزيز التواصل والتنسيق بين الجامعة والأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، تتطلع الدولة المصرية إلى أن تصبح القاهرة مركزًا لإطلاق تقارير الأمم المتحدة، لا سيما تلك الصادرة باللغة العربية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الذي يجعلها قريبة ومتوسطة لكافة العواصم العربية.

وختامًا، أعربت السيدة السفيرة إيلينا بانوفا، عن سعادتها بهذه الزيارة، وأكد الجانبان إلى تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأراضي الفلسطينية التواصل السياسي الشعب الفلسطيني المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حقوق الشعب الفلسطيني الشئون النيابية والقانونية الأمم المتحدة

مواد متعلقة

وزير الشئون النيابية: مصر ترفض سياسات التهجير القسري في فلسطين

وزير الشئون النيابية يستعرض جهود الحكومة فى ملف الصناعة وحل مشكلة المصانع المتعثرة

وزير الشئون النيابية: اقتراح تشريع لتيسير إجراءات تصاريح تصوير الأفلام في الأماكن الأثرية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية