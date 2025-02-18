الجبهة الوطنية يختار الجزار رئيسًا للحزب والقصير أمينًا عامًا

أعلن الأعضاء المؤسسون لحزب الجبهة الوطنية، اختيار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق رئيسا للحزب واختيار السيد القصير وزير الزراعة السابق أمينا عاما للحزب.

تأسيس حزب الجبهة الوطنية

جاء ذلك بعدما كانت لجنة شؤون الاحزاب السياسية قد وافقت على تأسيس حزب الجبهة الوطنية وقبلت الإخطار المقدم من د. عاصم الجزار وكيل المؤسسين بتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وتم نشر قرار تأسيس الحزب بالجريدة الرسمية.

وأكد د. عاصم الجزار في بيان رسمى، أن الأعداد غير المسبوقة في تحرير التوكيلات لتأسيس الحزب بجميع محافظات الجمهورية فاقت للمتطلبات القانونية للتأسيس بشكل كبير.

التزام الحزب بالعمل الجاد

وأكد التزام الحزب بالعمل الجاد من أجل تحقيق الاهداف التي تأسس من أجلها والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة الحزبية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

اختيار قيادات الحزب



كما أكد الدكتور عاصم الجزار انه يجرى عاجلا الترتيب والتنسيق لاختيار قيادات الحزب في المواقع المختلفه خاصة وأن الهيئة التأسيسية للحزب تضم مجموعة متميزه من الكفاءات والرموز الوطنية إضافة إلى قيادات المحافظات المختلفة الذين ظهرت بصماتهم في عمل التوكيلات خلال الفترة ما قبل التأسيس.



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