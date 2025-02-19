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أخبار مصر

مصر شريك استراتيجي ولاعب لا غني عنه أبرزها، رسائل ملك إسبانيا للرئيس لسيسي

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك إسبانيا

أكد ملك إسبانيا فيليب السادس إن مصر ليست مجرد بلد صديق بل هي ركيزة أساسية في العملية الأورومتوسطية ولاعب لا غنى عنه في القارة الإفريقية حيث تضطلع بدور نشط من خلال الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك خلال كلمته في أثناء مأدبة الغداء الرسمي التي أقامها على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الملكة ليتيزيا ملكة أسبانيا وبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية وكبار رجال الدولة في إسبانيا.

وقال أن مصر شريك استراتيجي في الشرق الأوسط المنطقة التي تشهد للأسف، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار تتسم بالتوترات الجيوسياسية والصراعات الممتدة -مع كل الألم والمعاناة والتحديات الإنسانية الجسيمة التي لا ينبغي التغاضي عنها أو معالجتها بشكل مبهم.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لبلاده شكلت قبل عشر سنوات، دفعة حاسمة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وكنت أكدت حينها في هذا المكان، أن بوسع مصر أن تعول على إسبانيا فيما كنت متيقنا أيضا من أننا نستطيع الاعتماد على بلدكم وأثبت الزمن متانة واستمرارية هذا الالتزام المتبادل.
وتابع إن بلدينا عملًا طوال هذا العقد بحزم لصالح السلام والاستقرار والأمن المشترك في فضاء جغرافي وتاريخي يوحدنا ويستنهضنا في الآن ذاته أي البحر الأبيض المتوسط مهد الحضارة والبوتقة العظيمة للثقافات فضاء حافل بالتحديات المشتركة كما فرص التعاون من أجل المنفعة المتبادلة ولمحيطنا

وأكد ملك إسبانيا أنه على قناعة بأن زيارة الرئيس السيسي الجديدة لن تقتصر على تعزيز شراكتنا فحسب، بل إنها تمثل فصلًا جديدًا في علاقاتنا وتتيح المزيد من سبل التعاون لما فيه مصلحة مجتمعينا.
 

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