الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب في لافتة إعلانية بطرة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب فى لافتة إعلانية بمنطقة طرة جنوب محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق لافتة إعلانية بطرة 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في لافتة إعلانية بمنطقة طرة جنوي محافظة القاهرة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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