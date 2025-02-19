أحمد المسلماني يكشف تفاصيل مشروع "منصة ماسبيرو"

كشف أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن مشروع منصة جديدة تحمل اسم "منصة ماسبيرو".

وقال أحمد المسلماني في تصريحات على هامش مشاركته في الجلسة الأولى لمنتدى الإعلام السعودي المقام حاليا في الرياض، إن الهيئة الوطنية للإعلام لديها أكبر أرشيف مسموع ومرئي في العالم العربي، وهناك خطط مستقبلية ورؤية جادة لعودة الإنتاج البرامجي والدرامي والسينمائي والوثائقي، بالإضافة إلى بودكاست ماسبيرو، وبودكاست ماسبيرو أفريقيا، وحركة الترجمة عن روائع الدراما المصرية إلى عدة لغات، ومن شأن ذلك أن يعزز من قوة ومكانة المنصة الجديدة، ويدعم قوتها التنافسية.

وأضاف أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: تحدثت مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري بهذا الصدد، وسنطلق منصتنا بالتعاون مع وزارات الثقافة والشباب والأوقاف والتعليم والصحة، وجميع المؤسسات والجهات ذات الصلة.

يذكر أن منصة ماسبيرو ستكون ثاني منصة إعلامية مصرية بعد منصة "Watch It" التي تأسست عام 2019.

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