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أخبار مصر

القومي للطفولة والأمومة: لجنة لمتابعة دراما رمضان للتأكد من مطابقتها للكود الإعلامي للطفل

د.سحر السنباطي، فيتو
د.سحر السنباطي، فيتو

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يعتزم متابعة كافة المواد الإعلامية المقدمة خلال شهر رمضان من دراما وإعلانات وبرامج، للتأكد من مطابقتها للكود الإعلامي للطفل، ومتابعة ضوابط ظهور الطفل في وسائل الإعلام، لافتة إلى تشكيل لجنة متخصصة للإعلام تقدم تقريرا بصفة دورية طوال شهر رمضان لتقييم ما تحتويه الدراما والإعلانات خاص بالطفل.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس عبر خاصية زووم، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، د. نور أسامة، والسيد عمر حجازي، ود حنان جرجس، والسيدة سارة عزيز، والسيدة دينا سيد عبد الوهاب، وانضمت د. غادة الدري، والسيدة مي زين الدين، والسيدة ميراي نسيم عبر خاصية زووم.

تشكيل لجنة وطنية لمناهضة زواج الأطفال

وأضافت رئيسة المجلس، أن الاجتماع تناول ايضا بحث تشكيل لجنة وطنية لمناهضة زواج الأطفال تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية الحكومية والمجتمع المدني الشريك، بهدف توحيد الجهود لوضع آليات محددة ذات نهج تشاركي للحد من زواج الأطفال، وذلك طبقًا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتة  إلى أنه سيتم تشكيل عدة لجان تختص بقضايا الطفل كاللجنة الاستشارية للذكاء الاصطناعي بهدف استحداث تقنيات جديدة في التواصل مع الجمهور.

قضية الأطفال بلا مأوى 

 

وقالت "السنباطي"، إنه في إطار اهتمام المجلس بقضية الأطفال بلا مأوى فإنه سيتم تجميع الدراسات السابقة لأوضاع الأطفال للوقوف على أخر المستجدات والبناء عليها تمهيدًا لوضع أليات واستراتيجيات تناسب المتغيرات الحالية مع وضع برامج وقائية لحماية هؤلاء الأطفال.

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