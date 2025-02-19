الأربعاء 19 فبراير 2025
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محافظات

إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في قنا

إزالة، فيتو
إزالة، فيتو

قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينة قنا،تحت إشراف طلعت عبد الشافي رئيس القرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ ٢٧ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٦٠٩٠ متر عبارة عن أسوار مبان بالطوب الأبيض والأسمنت.

حملة إزالات مكبرة بقرية المحروسة

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، ومتابعة الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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