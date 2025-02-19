إحالة المتسببين في نقص المستلزمات الطبية بمستشفى دشنا المركزي للتحقيق

أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى دشنا المركزي للوقوف على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة عيادة الأسنان وتشغيلها والتردد من المرضى عليها، موجهًا برفع كفاءة خدمات الأسنان داخل المستشفى وزيادة الخدمات الطبية المقدمة داخلها، كما تلاحظ نقص في المستلزمات الطبية بعيادة الأسنان ووجه بتوفيرها على الفور وإحالة المتسبب للتحقيق.

كما تفقد الاستقبال وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية وتتابع التسجيل لحالات الدخول وسير التحويلات إلى أقسام المستشفى المختلفة، موجهًا بسرعة الصيانة الفورية لأسطوانات الأكسجين وتشغيلها بكفاءة.

مراجعة خطة الصيانة لأجهزة المعمل

وتابع وكيل الوزارة جولته بتفقد المعمل ومدى تنفيذ التحاليل المطلوبة والتشغيل للأجهزة بصورة جيدة مع التوجيه بمراجعة خطة الصيانة لأجهزة المعمل لضمان استدامة خدمات التحاليل بكفاءة.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات بالمستشفى وراجع الحالة الصحية لكل طفل من أطفال الحضانات وخطة العلاج المقدمة لكل طفل والعلاج المقدم لهم

كما تفقد قسم الكلي الصناعي واستمع لكل مريض من مرضى الغسيل الكلوي عن حالته الصحية ومدى رضاه عن الخدمة المقدمة ومراجعة تذاكر المرضى داخل القسم وتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بكفاءة وتوافر الأدوية المخصصة لهم

رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتورة رشا سليم مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة والدكتور سولاف مديرة إدارة المعامل وفريق الطب العلاجي بالمديرية.

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