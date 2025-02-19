نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي تمهيدًا لافتتاحه في العيد القومي

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار أعمال التشغيل التجريبي للمركز، تحت إشراف وزارة التخطيط، تمهيدًا لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة مطلع شهر مارس القادم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحازم بجاتو، مدير المركز التكنولوجي، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات، إلى جانب ممثل من وزارة التخطيط.

حيث يهدف المركز إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشمل الأعمال الجارية حاليًا أرشفة البيانات، وتسجيل معلومات إدارات الديوان، مثل الشؤون القانونية وإدارة الأملاك، كما يشارك في هذه العملية عدد من شباب الخريجين، تحت إشراف لجنة المتابعة بالديوان العام وفريق عمل وزارة التخطيط، وتشمل المنظومة الرقمية للمركز تسجيل بيانات أراضي الدولة والمستحقات المالية المرتبطة بها، إضافة إلى توحيد الخزائن ومندوبي التحصيل، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع عبر المركز التكنولوجي.

نظام الشباك الواحد بقنا

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، أن المركز تم تجهيزه بأحدث التقنيات المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بهدف تسريع الإجراءات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، كما تم تخصيص شباك خاص لذوي الهمم، مع إنشاء منحدر لتسهيل حركتهم وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة.

وأشار "عمر"، إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة الردود الفورية من خلال مراكز خدمة العملاء، موضحًا أن الموظفين تلقوا تدريبًا مكثفًا لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة، وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الدقة والسرعة، من خلال تمكين المواطنين من إتمام المعاملات الحكومية وسداد الرسوم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

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