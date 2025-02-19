الأربعاء 19 فبراير 2025
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عقارات

اليوم، قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان المتوسط

قرعة علنية، فيتو
قرعة علنية، فيتو

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد القرعة العلنية لوحدات مسكن، والتي تم التقديم عليها خلال الفترة من 27/ 10/ 2024:  26/ 12/ 2024، وكذا قطع الأراضي السكنية الصغيرة "مسكن"، والتي تم التقديم عليها خلال الفترة من يوم 7/ 11/ 2024: 6/ 1/ 2025، وذلك بمقر الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي “صالة رقم 1”.

وتعقد اليوم 19/2/2025 القرعة العلنية لتخصيص الأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة.

وانطلقت فعاليات القرعة بحضور الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية وقيادات القطاع وممثلي مجلس الدولة، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي والوحدات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسن الشوربجي، أن القطاع كان حريصا على سرعة إنجاز فرز طلبات المتقدمين على الأراضي والوحدات ضمن برنامج "مسكن"، وسرعة وضع الجدول الزمني لإجراء القرعة لتمكين المواطنين المتقدمين من استكمال باقي الإجراءات.

وأضاف "الشوربجي"، أنه سيتم إجراء، والأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.
وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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