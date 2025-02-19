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رياضة

وائل جمعة يشارك في سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بـ قطر

وائل جمعة
وائل جمعة

قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية والعربية إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا، حيث سيُجرى سحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مشاركة وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ضمن النجوم السابقين الذين يسحبون القرعة في الغد.

 

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موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس الكونفدرالية في الساعة 14:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش (16.00 بتوقيت مكة المكرمة)، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة غدا الخميس، يليها قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الخميس، بداية من الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش (17.00 بتوقيت مكة)، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لقرعة ربع النهائي

ويتم نقل مراسم قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025 عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية الرياضية المفتوحة، التي تعد الناقل الحصري لهذه البطولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد ومكان إقامة القرعة، والتي ستتم بالشراكة مع شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواعيد مباريات ربع النهائي في البطولتين


دوري أبطال أفريقيا:

مباريات الذهاب: يومي 1 و2 أبريل.
مباريات الإياب: يومي 8 و9 أبريل.
كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

مباريات الذهاب: يوم 2 أبريل.
مباريات الإياب: يوم 9 أبريل.


الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا


وتأهلت ثمانية فرق إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وهي:

الأهلي (مصر) – حامل اللقب.
الهلال (السودان).
الجيش الملكي (المغرب).
الترجي (تونس).
ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا).
أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا).
بيراميدز (مصر).
مولودية الجزائر (الجزائر).


الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية


أما في كأس الكونفيدرالية، فقد ضمت قائمة المتأهلين ثمانية فرق، وهي:

الزمالك (مصر) – حامل اللقب.
أسيك ميموزا (كوت ديفوار).
المصري (مصر).
شباب قسنطينة (الجزائر).
نهضة بركان (المغرب).
سيمبا (تنزانيا).
ستيلينبوش (جنوب أفريقيا).
اتحاد الجزائر (الجزائر).

 

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