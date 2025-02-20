نائب رئيس الحزب الناصري: تصريحات بن غفير تكشف عقلية إسرائيل العدوانية

أكد المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العودة فورًا لحرب شاملة على حركة حماس، تكشف العقلية العدوانية للحكومة الإسرائيلية التي لا تؤمن بالسلام.

وأشار جلال إلى أن بن غفير "فقد عقله" بسبب إصراره على سياسة العدوان التي تتنافى مع أي أمل في تحقيق استقرار بالمنطقة.

وأضاف جلال لـ فيتو أن إسرائيل تسعى منذ وقف إطلاق النار إلى التحايل لإيجاد مبررات لعدم الالتزام بالاتفاق، خاصة بعد أن حصلت على ما تريد من تحرير الأسرى لدى حركة حماس وأوضح أن إسرائيل تحاول إعادة رسم المشهد الأمني في جنوب لبنان، حيث انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من معظم المناطق التي احتلها خلال عملياته الأخيرة، لكنه أبقى على خمس نقاط حدودية استراتيجية، مُبررًا ذلك باعتبارات أمنية.

واعتبر جلال أن عدم الانسحاب الكامل من لبنان يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق وأكد أن هذا القرار يعزز الشكوك حول نوايا إسرائيل المستقبلية في المنطقة، ويدل على عدم جديتها في الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأشار جلال إلى أن تصريحات بن غفير تؤكد أن إسرائيل، رغم ما ارتكبته من جرائم ضد الشعب الفلسطيني من انتهاكات وحرب إبادة، لم تنتصر على المقاومة الفلسطينية واللبنانية وأضاف أن إسرائيل تحاول إيهام نفسها بالانتصار حتى لا يثور الرأي العام الداخلي ضد حكومة نتنياهو ويطالب بمحاسبتها.

واختتم جلال تصريحاته بالتأكيد على أن المقاومة أثبتت قدرتها على الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي، وأن هزيمة إسرائيل ليست فقط عسكرية بل أيضًا أخلاقية وسياسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.

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