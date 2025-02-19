تعرف على الكشوف النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم السكرتير العام الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، و 6 من أعضاء مجلس النقابة.. بلغ عدد المرشحين (51) مرشحًا بينهم (8) على مقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس بعد تنازل الزميلين أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم"، وعبد الجواد أبوكب "روزاليوسف" عن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها اليوم الأربعاء 19 فبراير الموافقة على الطلب المقدم من الزميل محمد الجارحي - عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات باعتذاره عن الاستمرار في عضوية اللجنة المشرفة لاستشعاره الحرج.

وقررت اللجنة رفض طلبات الطعون المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لاستبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية لعدم استنادها لأسس قانونية.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات" يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.

الكشوف النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

• المرشحون على مقعد النقيب:

م الاســــــــــم الاسم الصحفي الجريدة

1 السيد محمد إبراهيم الإسكندراني سيد الإسكندراني الجمهورية

2 خالد محمد زكي البلشي خالد البلشي حر

3 طلعت هاشم محمد فرج طلعت هاشم مصر الفتاة

4 عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين عبد المحسن سلامة الأهرام

5 محسن محمد هاشم محمد محسن هاشم الجيل

6 محمد بدوي أحمد عبد الله محمد بدوي الغد

7 محمد مغربي أحمد علي محمد المغربي الشعب

8 نعمة محمد راشد عبد الله نورا راشد الجمهورية

• المرشحون لعضوية مجلس النقابة:

م الاســــــــم الاسم الصحفي الجريدة

1 إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي إبراهيم الدراوي القومية

2 أحمد إسماعيل عبد الرحمن الشامي أحمد الشامي الجمهورية

3 أحمد عاطف السيد محمد أحمد عاطف الوطن

4 أحمد عبد الرحمن سيد محمود الفص أحمد الفص الأهرام

5 أحمد علي يوسف محمد أحمد يوسف أبو هارون الأخبار

6 أحمد محمود أحمد محمد عثمان أحمد الليموني الفجر

7 أحمد يحيى أحمد الديسطي أحمد يحيى البوابة

8 إسلام أحمد أبازيد خضري إسلام أبازيد حر

9 إسماعيل فرج أحمد فرج العوامي إسماعيل العوامي الأهرام

10 الديب أحمد محمد أبو علي الديب أبو علي الأنباء الدولية

11 المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الشناوي معتز الشناوي الجمهورية

12 إيمان محمد حسن عوف إيمان عوف المال

13 أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد أيمن عبد المجيد روزاليوسف

14 حسين حسن أحمد أحمد حسين الزناتي الأهرام

15 حماد سعيد معتمد صالح الرمحي حماد الرمحي الدستور

16 خالد حسين محمد عبد العزيز خالد حسين الوطن

17 خير راغب خير بخيت خير راغب المصري اليوم

18 دعاء كمال حسين النجار دعاء النجار الجمهورية

19 راندا عبد المنعم محمود بدر راندا بدر الوطني اليوم

20 ريمون فرنسيس صادق متى ريمون المصري حر

21 شريف محمد سمير محمد شلقامي شريف سمير الأهرام

22 شهناز منصور مجاهد عزام شهناز عزام روزاليوسف

23 شيرين حنفي محمود محمد العقاد شيرين العقاد الكرامة

24 صالح عبد السميع عبد السميع الصالحي صالح الصالحي الأخبار

25 صالح محمد رجب محمد صالح رجب العربي

26 صبحي محمد محمد أحمد شادي صبحي أبو شادي شباب مصر

27 عبير المرسي محمدين محمد عبير المرسي الأهرام

28 علاء محمد عمران علي علاء عمران الجمهورية

29 عمرو منصور إسماعيل بدر عمرو بدر الدستور

30 عيسى جاد الكريم عيسى مراد عيسى جاد الكريم روزاليوسف

31 فيولا فهمي جرجس فيولا فهمي المال

32 ماهر محمد محمد حمد مقلد ماهر مقلد الأهرام

33 محاسن عبد الله سنوسي مهدي محاسن السنوسي المصري اليوم

34 محمد السيد عبد العزيز الشاذلي محمد السيد الشاذلي اليوم السابع

35 محمد السيد موسى سليمان ضبعان محمد الضبعان صوت البلد

36 محمد سعد عبد الحفيظ حسين محمد سعد عبد الحفيظ الشروق

37 محمد سعيد محمد سليمان محمد سعيد أخبار اليوم

38 محمد سيد أحمد سيد خراجة محمد خراجة الأهرام

39 محمد شبانة عبد العزيز بدوي محمد شبانة الأهرام

40 محمد عبد الظاهر عبد الظاهر حمدان محمد عبد الظاهر المصرية

41 منى محمد عبد الحميد هارون الطراوي منى الطراوي الفتح

42 نرمين أحمد سليمان أحمد نرمين سليمان أخبار اليوم

43 هاني عزت عبد المعين عبد الرحمن هاني عزت الأهرام

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