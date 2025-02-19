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حوادث

9 مارس موعد محاكمة عامل بتهمة قتل زوجته وعشيقها في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت نيابة شرق القاهرة الكلية 9 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج 


وكشفت التحريات، أن الزوج شك في سلوك زوجته، وأنها تخونه مع أحد عاملي الخردة، وعندما واجهها بما لديه من دلائل، أنكرت فعلتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة، على إثرها استل الزوج سلاحا أبيض عبارة عن سكين، وطعنها 7 طعنات ثم ذبحها حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحريات أن الزوج، توجه عقب ذبح زوجته، إلى منزل العشيق، وسدد له عدة طعنات، ثم نحر عنقه، وانتظر بجوار الجثمان، حتى وصل رجال المباحث وألقوا القبض عليه.
تعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، بلاغا  بالعثور على جثة سيدة، عليها آثار طعنات وجرح قطعي بالرقبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وبتتبع خط سيره تبين تواجده بشقة أحد عمال الخردة، وعثروا على الزوج المتهم بجوار جامع الخردة، واعترف بجريمته، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة شرق القاهرة الكلية منطقة المرج قسم شرطة المرج

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