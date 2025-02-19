الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها القصيرة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» قائمتها القصيرة لعام 2025، والتي تضم 6 روايات عربية تم اختيارها من بين 124 رواية مرشحة من مختلف الدول العربية.

وكشفت منى بيكر، رئيسة لجنة التحكيم، عن الأسماء الستة التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة لعام 2025، وهي:

دانشمند – أحمد خال الدين (موريتانيا)

وادي الفرشات – أزهر جرجيس (العراق)

المسيح الأندلسي – تيسير خلف (سوريا)

ميثاق النساء – حنين الصايغ (لبنان)

صلاة القلق – محمد سمير ندا (مصر)

ملمس الضوء – نادية النجار (الإمارات)



جاء الإعلان عن القائمة القصيرة خلال مؤتمر عقدته لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة ونخبة من الأدباء والنقاد والمهتمين بالشأن الأدبي.

وضمت لجنة التحكيم خمسة أعضاء برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر، وعضوية كل من: «بلال الأرفه لي – أكاديمي وباحث لبناني، سامبسا بلتونن – مترجم فنلندي، سعيد بنكراد – أكاديمي وناقد مغربي، مريم الهاشمي – ناقدة وأكاديمية إماراتية»

واكدت أنه سيتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2025 في حفل رسمي يقام خلال شهر إبريل المقبل، حيث سيحصل الفائز على 50,000 دولار أمريكي، إضافة إلى ترجمة الرواية إلى عدة لغات عالمية، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الأدب العربي للوصول إلى جمهور عالمي.

تُعد الجائزة العالمية للرواية العربية واحدة من أهم الجوائز الأدبية في العالم العربي، حيث تهدف إلى تعزيز الإبداع الأدبي العربي والترويج له عالميًا، وتكريم أفضل الروايات التي تقدم رؤية فنية متميزة تعكس قضايا المجتمع العربي بأسلوب إبداعي فريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.