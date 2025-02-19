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محافظات

محافظة البحيرة تتابع موقف ملف التقنين بأبو حمص لتسريع وتيرة العمل

اجتماع حول تقنين
اجتماع حول تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة نحو إنهاء ملف تقنين الأراضي، من خلال العمل الجاد والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن استرداد حقوق الدولة كاملة واستغلال تلك الأراضي في دعم مشروعات التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأوضحت المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استعادة أملاكها، وستواصل جهودها بحزم لاستكمال هذا الملف الحيوي، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تابع أسامة داوود - السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال التقنين بمركز ومدينة أبو حمص، حيث عقد إجتماعًا مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدة المحلية، بحضور اللواء مدحت الزغد - رئيس الوحدة المحلية لمتابعة ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين والعقود الجاهزة على مستوى الوحدة.

محافظ البحيرة تؤكد على العمل والإلتزام للانتهاء من ملف التقنين بالكامل

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من ملف التقنين بالكامل، وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى أهمية استيفاء جميع المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت، مع إزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الإدارات المختصة يمثل عاملًا محوريًا في نجاح منظومة التقنين، لما له من دور في تسريع وتيرة العمل.

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