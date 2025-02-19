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حوادث

بنبيع التليفون بـ 500 جنيه، اعترافات عصابة سرقة المواطنين بالمرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

وقال المتهمون إنهم لجأوا إلى سرقة حقائب المارة في الشوارع ثم أخذ ما فيها وبيع الحقيبة في سوق الخردة.
وأضاف المتهمون أنهم كانوا يبيعون الهواتف التي يعثرون عليها بداخل الحقائب مقابل 500 جنيه للهاتف الواحد والحقيبة بـ20 جنيه.

وأشار المتهمون إلى أنهم أنفقوا متحصلات نشاطهم الاجرامي على متطلباتهم الشخصية وكذلك على شراء الحشيش.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتهمة سرقة حقيبة أحد المواطنين بداخلها مبلغ مالى، بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام دراجة نارية تم ضبطها، وذلك بأسلوب التتبع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه و2 هاتف محمول من متحصلات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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قسم شرطة المرج نيابة المرج النيابة العامة

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