تجديد حبس نصاب ماكينات الصرف الآلي بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بالنصب على المواطنين، أمام ماكينات الصرف الآلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه يتوجه إلى أماكن تواجد ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، خاصة الأماكن التي تشهد ازدحاما، ويستهدف كبار السن، ويوهمهم بتقديم المساعدة لهم في صرف النقود، خاصة الأشخاص الذين لا يجيدون الصرف من الماكينات.



أضاف المتهم أنه يتحصل على البطاقة من الضحية، وفور علمه بالرقم السري الخاص بها من الضحية، يستبدلها بأخرى شبيهة، تابعة لنفس البنك، مدعيا وجود مشكلة في البطاقة، ويسرع لماكينة بمكان آخر، ويصرف النقود الخاصة بالضحية، ويفر هاربا.



اعترف المتهم بارتكاب 9 وقائع نصب بتلك الطريقة، وأرشد عن مبلغ مالي، وعددا من كروت الائتمان، التي يستخدمها في النصب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة.

القبض على المتهم بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، خاصةً كبار السن، والاستيلاء على كروت الائتمان الخاصة بهم، واستبدالها بكروت أخرى، بزعم مساعدتهم في سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 7 كروت ائتمان لبنوك مختلفة من المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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