الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

إحالة متهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالجيزة للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة متهما بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 القبض على المتهم بالجيزة

ونجحت قوات الأمن في ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية، حيث كان يمارس نشاطا إجراميا متخصصا في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.

استغل المتهم الأوراق المزورة في عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من الدول، وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيش محل سكنه، عُثر على كمية من المستندات خالية البيانات مُعدة للتزوير، والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، مثل جهاز لاب توب وطابعة وماكينتين لقطع وتغليف الكارنيهات وماكينة لصناعة الأختام، كما عُثر على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

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