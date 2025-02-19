الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يلتقي سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون والتبادل الثقافي

محافظ الجيزة وسفير
محافظ الجيزة وسفير أذربيجان
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التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسفير جمهورية أذربيجان الدكتور ألخان بولوخوف، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز برامج التبادل الثقافى والتجارى.

ورحب محافظ الجيزة بسفير أذربيجان والوفد المرافق له مبديًا إعجابه بثقافة الشعب الأذربيجاني وحجم التفاهم الذى يجمع الدولتين على مختلف الأصعدة بكافة القضايا التى تهم الطرفين بالمحافل والمنظمات الدولية.

من جانبه تقدم سفير الجمهورية الأذربيجانية بالشكر لمحافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا  حرص الدولة الأذربيجانية على تعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية ومختلف المحافظات وخاصة محافظة الجيزة لما تتمتع به من إرث حضارى وثقافى يمتد لآلاف السنين.

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