الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

الجيزة تنظم دورات تدريبية للسيدات لإقامة مشروعات صغيرة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية

 قامت محافظة الجيزة بتنفيذ دورات تدريبية لـ ١٥ سيدة بمركز ومدينة أوسيم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية لرفع كفاءة السيدات بالقرى.
 

وجاءت الدورات تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لرفع كفاءة السيدات وإكسابهم المهارات اللازمة وتفعيلا لدور المرأة والأسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.  
 

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير إدارة بناء وتنمية القرية والخاص بالبرامج التي تناولتها الدورات والتي استمرت علي مدار ٥ أيام وتناولت برنامج تجفيف الخضروات بأحدث الطرق التى تتناسب مع سوق العمل وقد تم منحهن شهادات لإتمام اجتياز الدورة التدريبية.
 

وأوضح محافظ الجيزة ان المتدربين بالدورات السابقة حصلوا على قروض للمشروعات وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك لفتح افاق عمل جديدة لهم.
 

عقد دورات تدريبية متتالية بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية

وأشار الي انه سيتم عقد دورات تدريبية متتالية بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لتغطى جميع قرى المحافظة ليستفاد منها أكبر عدد من المواطنين علما بأنه تم حصر الفئات المستهدفة من المتدربين بمراكز المحافظة.

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