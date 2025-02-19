العمل: توفير فرص عمل في الإمارات بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم شهريًّا

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الأربعاء عن توفير 140 فرصة عمل للكوادر المصرية من الأطباء، والممرضين من الجنسين، وذلك للعمل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والتي تعتبر من كبرى المؤسسات الطبية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير: إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وأوضح أن فرص الأطباء والممرضات هذه، وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبد العزيز عثمان.

وأوضح الوزير أن هذه الطلبية عبارة عن 59 من الأطباء من الجنسين على تخصصات "الرعاية الحرجة، والتخدير الطبي، والطوارئ، والجراحة،وطب الاطفال، وطب التوليد، وأمراض النساء، "،وتتراوح الرواتب الشهرية ما بين 55000 إلى 95000 درهم إماراتي و36 وظائف طبية مساعدة،على تخصصات "علاج طبيع،ي وأشعة، وأسنان، وصيدلة، وعيون، وأخصائي تغذية، وإعادة التأهيل، وعلاج النطق واللغة، والتخدير "، وتتراوح رواتبهم الشهرية ما بين 10200 إلى 32000 درهم إماراتي.

و45 من الممرضين من الجنسين، وتترواح رواتبهم ما بين 7800 إلى 15000 درهم إماراتي، وذلك وفقا للإعداد ومتطلبات شغل الوظائف المرفقة بالبيان.

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل

من جانبها دعت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، الكوادر التي تنطبق عليها الشروط،الى تقديم السيرة الذاتية،على الرابط التالي هنا، وذلك من اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام.

مزايا وظائف وزارة العمل

وقالت: إن الراتب شامل السكن والمواصلات، وهناك تامين طبي وفقا للنظام المعمول به في الإمارات، ومدة التعاقد 3 سنوات، وان كافة مصروفات الاستقدام الكشف الطبي، وتذكرة السفر توفرها المستشفى، وأن هناك فرص تدريب مستمرة خلال فترة التعاقد، ومكافأة نهاية الخدمة عبارة عن شهر عن أول 3 سنوات، وشهر ونصف عن باقي فترة العمل، وأنه فيما يتعلق بالمؤهلات والخبرات العلمية المطلوبة لكل وظيفة وفقا للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة (pQr2022)....

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