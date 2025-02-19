محافظة الجيزة: بدء أعمال تطوير ورصف طريق الأوتوستراد بعرب أبو ساعد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أن أعمال الرصف والتطوير للطرق والمحاور المرورية الحيوية تشغل الحظ الأوفر من الخطة الاستثمارية لأجهزة المحافظة في إطار خطة شاملة للنهوض بمنظومة الطرق وصنع شبكة مواصلات تخدم كافة أنحاء المحافظة وتربط مختلف المدن بعضها ببعض وكذا لربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.



وفى ضوء ذلك تابع محافظ الجيزة خطة مديرية الطرق بالمحافظة في بدء تنفيذ أعمال رصف طريق الأوتوستراد بمنطقة عرب أبو ساعد نطاق مركز ومدينة الصف.



وأشار المحافظ أن الأعمال تشمل تطوير ورصف الطريق بطول ٣ كم ومتوسط عرض ١٥ م بكل اتجاه وذلك ضمن خطة الرصف الخاصة بمديرية الطرق.



تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية

كما تابع المحافظ جهود المديرية لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية، حيث اطلع المحافظ على بيان بنتائج الأعمال والذي تناول تنفيذ أعمال إعادة الرصف بدءا من محور شريف إسماعيل بإتجاه محور الضبعة.



ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالجيزة المهندسة نجوى السعيد بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال والمتابعة الدورية للتأكد من إلتزام الشركة المنفذة بالمواصفات الفنية والهندسية، على أن يتم تشكيل لجنة لمعاينة الأعمال قبل تسلمها وبدء التشغيل التجريبى لها.

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