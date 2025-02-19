الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد محاكمة عاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالنزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت نيابة النزهةأاول مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بحيازة 1.800 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الترويج والتربح غير المشروع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصر الإجرامي "له معلومات جنائية" في دائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بـ 1.800 كيلو جرام.

وبالعرض على النيابة العامة بالنزهة، قررت حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وكذلك إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد ترويجها والتربح منها، مؤكدًا أنه كان يعتزم بيع المواد المخدرة مقابل أرباح مالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة مخدر الحشيش قسم شرطة النزهة

مواد متعلقة

استمرار حبس عاطل عثر بحوزته على مخدر الآيس بالجيزة

السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في مخدر البودر بالقاهرة

حبس عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الإستروكس في السلام

الأكثر قراءة

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي: اتفقنا مع رئيس الوزراء الإسباني على تكثيف التعاون لوقف الاعتداءات ضد السفن في باب المندب

منوعات

المزيد

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية