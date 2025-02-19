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محافظات

تحصين أكثر من 114 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي والجدري بالدقهلية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

 وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة، بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة 114 ألفا و809 رؤوس أبقار وأغنام وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها.

تحصين أكثر من 114 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام 

وأكد محافظ الدقهلية، على تضافر جميع الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الأبقار والأغنام بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات، للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض حرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

لا توجد حالات اشتباه إصابة بالجلد العقدي

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالجلد العقدي أو جدري الأغنام، وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالأمراض، لرؤوس الأغنام والأبقار، وأضاف أن المديرية تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.

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