الأربعاء 19 فبراير 2025
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اقتصاد

تصديري الصناعات الغذائية: نسعى لفتح السوق الأوروبي أمام المنتجات ذات الأصل الحيواني

محمود بزان رئيس المجلس
محمود بزان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

أكد  محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك جهود مكثفة يبذلها المجلس بالتعاون مع جهات حكومية لفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة التوسع في السوق الأوروبي.

 

 

 

معرض جلفود 2025 بدبي 

جاء ذلك خلال فعاليات معرض جلفود 2025 بدبي وهو أحد أكبر معارض الأغذية والمشروبات على مستوى العالم وشهد اليوم الثالث للمعرض والذي يستمر حتى ٢١ فبراير إقبالا من كبار المستوردين على الجناح المصري والذي يشارك به ١٤٠ شركة مصرية ضمن 5500 شركة من 129 دولة.

 

 

وأوضح بزان، أنه تم فتح السوق الأوروبي أمام تصدير الأسماك من مصر بعد توقف ٣ سنوات، وذلك نتاج جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية حيث جاءت الموافقة بعد تأكد الجانب الأوروبي من تطبيق مصر لكافة الاشتراطات وللمعايير المطلوبة.

 

 

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التركيز حاليا بخصوص السوق الأوروبي ينصب بشكل خاص على المنتجات ذات الأصل الحيواني لفتح باب التصدير لأوروبا، مثل الألبان والأجبان، والبيض المبستر، ومصنعات الدواجن واللحوم وعسل النحل.

 

 

وأكد بزان أن هذه المنتجات تتمتع بميزة تنافسية عالية في الأسواق العالمية، وأن فتح أسواق جديدة أمامها سيساهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق أهداف الدولة المصرية للوصول ل ١٤٥ مليار دولار.

 

وأشار إلى أن المجلس يعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المصرية في تصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق، وتقديم الدعم اللازم لها لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد بزان أن سلامة الغذاء خط أحمر بالنسبة لنا، ونعمل بجد لضمان أن جميع المنتجات الغذائية المصرية المصدرة مطابقة للمعايير الدولية للسلامة والجودة.

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