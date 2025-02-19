وزيرة البيئة تسلم الأردن رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية لحماية البحر الأحمر

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمدينة العقبة الأردنية للمشاركة في الدورة الحادية والعشرون لاجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يترأسه الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الدورة الحادية والعشرون وبحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، الدكتور سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، ومحمد عبد القادر موسي وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية جيبوتى، والمهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي وزير المياه والبيئة الجمهورية اليمنية.

وتشارك وزيرة البيئة فى الجلسة الافتتاحية للدورة ال٢١ لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة، حيث ستقوم الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد رئيس الدورة العشرون للمجلس الوزارى للهيئة بتسليم رئاسة الدورة الحادية والعشرون للدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى.

إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و2024

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الجلسة ستشهد اعتماد جدول الأعمال واستعراض ومناقشة بنوده، كما سيتم استعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و2024 والتطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية، والموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤، و اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026.

وعلى هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري تعقد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين.

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