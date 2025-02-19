الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"

وزيرة البيئة: نسعى لتحقيق التوازن بين التنوع البيولوجي والتوسع في الطاقة المتجددة

وزيرة البيئة خلال
وزيرة البيئة خلال اللقاء
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة النقاشية الوزارية حول "مستقبل الطاقة في مصر.. التحالفات والمسئوليات"، والتي أُقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، المنعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري.

جاءت الجلسة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وأدارها جافين طومسون، نائب رئيس قسم الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة وود ماكنزي.

البيئة وتحقيق أمن الطاقة في مصر

أكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن وزارة البيئة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أمن الطاقة في مصر، حيث تعمل على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات المختلفة، بما في ذلك مشروعات الطاقة. 

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مستقبل مستدام للطاقة، من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تروج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق اقتصاد منخفض الكربون.

التزامات مصر المناخية وخطة الطاقة المتجددة

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر رغم أن انبعاثاتها لا تتجاوز 1% من الإجمالي العالمي، فإنها ملتزمة بأهدافها المناخية. 

وأكدت أن الدولة حدّثت خطتها الوطنية للمساهمات المحددة مرتين، آخرهما في 2023، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، كما شددت على ضرورة توفير المزيد من التمويل المناخي والتكنولوجيا الحديثة لتسريع تنفيذ هذه الأهداف دون التأثير على مسار التنمية المستدامة.

التحديات البيئية والتنوع البيولوجي

سلّطت وزيرة البيئة الضوء على التحديات البيئية المرتبطة بتوسّع مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تطوير هذه المشروعات وصون التنوع البيولوجي، واستشهدت بمزرعة الرياح في منطقة الزعفرانة، والتي تقع على مسار الطيور المهاجرة، مؤكدة أن هناك جهودًا لحماية هذه الطيور وتقليل التأثير البيئي لتلك المشروعات.

نحو مستقبل طاقة مستدام في مصر

وناقشت الجلسة كيفية تأمين احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، مع التركيز على بناء اقتصاد منخفض الكربون جاذب للاستثمارات. 

ويأتي ذلك في إطار رؤية مؤتمر "إيجبس 2025"، الذي يُعقد تحت شعار "بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام"، حيث يُعد قطاع الطاقة محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة في مصر ودعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.

عن مؤتمر إيجبس 2025

ويُعد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) أحد أبرز الفعاليات السنوية في قطاع الطاقة، حيث يجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الشركات العالمية، وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية، لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في مجال الطاقة.

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