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حوادث

موعد محاكمة عاطل متهم بإحداث عاهة مستديمة لآخر في الوايلي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت  نيابة الوايلي 27 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التشاجر مع آخر وإصابته بجرح نافذ بالقدم اليسري وإحداث عاهة مستديمة له.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم أ. م " 33 سنة " عاطل، تشاجر مع آخر، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاحا أبيض مفك، حيث طعنه به في القدم اليسري فأحدث إصابته المبينة وصفا بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه عاهة مستديمة قدرت بنحو 6 %.

وكان قسم شرطة الوايلي، بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا يفيد باصابة عاطل في مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بدائرة القسم.

وبانتقال رجال الأمن إلى مكان الحادث، تبين أن المتهم تعدي على المجني عليه بسلاح أبيض فأصابه بالقدم اليسرى وفر هاربا.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين أن له معلومات جنائية.

واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة الوايلي النيابة العامة قسم شرطة الوايلي

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