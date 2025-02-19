منتخب الكرة النسائية يؤدي تدريبه الأول في رواندا استعدادا لمواجهات تصفيات أمم إفريقيا

منتخب النسائية ، أدى صباح اليوم الأربعاء المنتخب الوطني للكرة النسائية تدريبه الأول في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض في ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب الكرة النسائية تدريبه على ملعب المباراة، التي تقام في الثالثة عصر يوم 21 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر امس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات أفريقيا لكأس الامم الأفريقية للسيدات- المغرب ٢٠٢٥.

وتقام المباراة يوم ٢١ فبراير الجاري فى كيجالى بينما تقام مباراة العودة يوم ٢٥ فبراير بستاد قناة السويس بالإسماعيلية.

كان فى استقبال البعثة السفيرة نيرمين الظواهرى ونائب السفيرة المستشار محمد سمير وأعضاء من السفارة المصرية الذين حرصوا على إنهاء إجراءات الوصول بسرعة حتى خروج البعثة من المطار والتوجه إلى فندق إقامة الفريق.

وحرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، على حضور التدريبات أمس ومتابعة آخر استعدادات اللاعبات قبل السفر إلى رواندا.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة رصد مكافآت مالية لدعم وتحفيز منتخب مصر للكرة النسائية قبل مباراتي رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للرحلة، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منه الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.

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