مارييت باشا.. قصة عالم آثار تحتفى مصر وفرنسا بذكراه في مثل هذا اليوم

أوجست مارييت، عالم الآثار الفرنسي الذي أنشأ أول متاحف مصر، تحتفل فرنسا وعلماء الآثار في العالم اليوم التاسع عشر من فبراير 1881 بذكرى رحيل عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت المسمى باسمه شارع مارييت بوسط العاصمة في الجهة المقابلة للمتحف المصري بالتحرير، هو من أشهر الأجانب الذين ارتبطت حياتهم بالآثار المصرية حتى أنه عند الرحيل أوصى بدفنه فيها.



ولد أوجست مارييت عام 1821، في مدينة بولوني سور مير الفرنسية، تخصص بعلم المصريات التى عشقها فعمل فى القسم المصرى بمعهد اللوفر بفرنسا سنوات طويلة، وتعمق فى دراسة الآثار المصرية، جاء إلى مصر عام 1850 فى مهمة رسمية موفدا من معهد اللوفر بباريس للبحث عن مخطوطات قبطية فى الأديرة المصرية، إلى جانب التنقيب عن الاثار القديمة التى يمكن حملها الى متحف اللوفر،

تهريب 7000 قطعة الى فرنسا

ولأن مارييت لم يصل إلى المخطوطات القبطية، ركز كل جهوده للتنقيب عن الآثار حتى إنه استطاع الوصول إلى مجموعة كبيرة منها وشحن من الآثار سبعة آلاف قطعة أثرية إلى باريس لحساب الحكومة الفرنسية.

مارييت وشعور بالذنب



ونظرًا للقيمة الأدبية للآثار المصرية التي قام بتهريبها أوجست مارييت إلى فرنسا، شعر بالذنب على ما ارتكبه في حق الحكومة المصرية، فعاد إلى مصر بمساعدة فردينالد ديليسبس، ونذر نفسه لحماية الآثار المستباحة حتى إنه استطاع الوصول إلى فرمان من الوالي سعيد باشا يحذر من نهب أي حجر أثري، وتم تعيين مارييت مديرًا لمصلحة الآثار المصرية، ومنح لقب البكوية ثم لقب باشا.

حارس على الآثار



استمر أوجست مارييت في الإشراف على التنقيب عن الآثار وقام بنقل الآثار المكتشفة إلى مخازن على النيل في منطقة بولاق وأصبح المهيمن على الآثار المصرية حتى إنه نجح في منع الولاة والأمراء من التصرف فيها كما كان يحصل من قبل، وتحول متحف بولاق إلى متحف للآثار ليكون مارييت مؤسس أول متحف للآثار في مصر. وكانت كلمته المفضلة "متى يأتي الوقت الذي يحب فيه المصريون آثارهم".



قال الخديو إسماعيل عن أوجست مارييت بأنه “الرجل الأقوى في متحف بولاق، والحارس الأمين لآثار مصر”، وأنه أي الخديو كان يتخوف منه عندما يطلب منه ملك أو ملكة أوروبية قطعة أثرية، فكان يتجنب ذلك حتى لا يصطدم به، وعندما طلبت الملكة أوجيني منه أثناء افتتاح قناة السويس أن يهديها قطعة صغيرة من مجموعة "أياح حتب" عبارة عن جعران نادر، أجابها بأن من هو أقوى منه في متحف بولاق هو أوجست مارييت باشا، وعندما طلبت الملكة أوجيني القطعة من مارييت، رفض إعطاءها لها مفضلاً التخلي عن كل الألقاب التي حصل عليها والتي كانت ستمنحها له، لقد صار مارييت متطرفًا في حب مصر وحب آثار مصر حتى إنه خاض الكثير من المعارك حتى لا تخرج الآثار المصرية خارج مصر.

عودة الى مصر قبل الرحيل

وقت أن امتد به العمر، اشتد على مارييت المرض فخرج من مصر إلى إيطاليا ليسافر منها إلى فرنسا، إلا أنه توقف في إيطاليا وصمم على العودة ثانية إلى مصر التي عشقها وأفنى فيها عمره كي يُدفن فيها، حيث كان منزله بالقرب من متحف بولاق الذي أسسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو واقف أمام تمثال قام باكتشافه من قبل للملك خفرع، ليرحل في مثل هذا اليوم عام 1881، ودُفن في حديقة متحف بولاق.

مقبرة مارييت باشا



وفى عهد الخديو توفيق نقل رفات أوجست مارييت إلى المتحف المصرى بالتحرير فى فبراير عام 1906 فى احتفال كبير ليدفن بحديقة المتحف، وبعد أربع سنوات من افتتاح المتحف أعيد دفنه فى مقبرة من الرخام الأبيض والجرانيت بجوار تمثال له من البرونز كتب عليه "مارييت باشا عرفناك من مصر ".



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