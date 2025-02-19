هيأ جسمك للصيام في 9 خطوات

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم ويجب الاستعداد له وتهيئة الجسم قبل بدء رمضان للصيام حيث يعتقد البعض من الأشخاص أنهم سيكونون مستعدين فجأة عندما يبدأ شهر رمضان، لكن تهيئة الجسم تساعد على الصيام بسهولة دون مضاعفات صحية.

هيأ جسمك للصيام لرمضان 2025

ونستعرض في التقرير التالي كيف يمكن تهيئة الجسم قبل بدء الصيام في شهر رمضان بحسب نصائح قدمتها منظمة الصحة العالمية.

تناول الطعام باعتدال



ابدأ بتناول كميات معتدلة ولا تفرط في تناول الطعام لأن رمضان يقترب، هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة شهيتك ويجعل الصيام أكثر صعوبة.

الإفطار المبكر



خلال شهر رمضان، نستيقظ مبكرًا للسحور، الوجبة التي تسبق الفجر قبل بدء الصيام.

ومن المهم عدم تخطي هذه الوجبة وابدأ بتناول إفطار مبكر من الآن لمساعدة الجسم على التعود على الساعات المبكرة، خاصة إذا كنت لا تتناول وجبة الإفطار كثيرًا.

لا تتناول وجبات خفيفة



اعتاد على تناول ثلاث وجبات رئيسية - الإفطار والغداء والعشاء وتجنب تناول الوجبات الخفيفة بينها.

وخلال شهر رمضان، سيكون عليك التعود على تناول وجبتين رئيسيتين، السحور والإفطار وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى الاستغناء عن وجبة واحدة فقط.

- قلل من تناول القهوة



إذا كنت من محبي القهوة ولا تريد أن تصاب بصداع شديد خلال الأيام القليلة الأولى من شهر رمضان، فابدأ في تقليل تناول الكافيين الآن.

يمكن تناول القهوة منزوعة الكافيين، فنجان قهوة في كل مرة، حتى تشرب القهوة منزوعة الكافيين فقط، ثم توقف عن تناولها تمامًا.

- توقف عن التدخين



- قد يعاني المدخنون الذين يدخلون شهر رمضان دون استعداد من أعراض الانسحاب المختلفة مثل الانفعال والغضب والأرق ونفاد الصبر وصعوبة التركيز أثناء ساعات الصيام.

لتجنب ذلك، قلل من التدخين أثناء النهار لتقليد ما سيحدث عندما تصوم ومن الجيد أيضًا أن تنظر إلى شهر رمضان كفرصة للإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين تمامًا.

- أيام الصيام التطوعية



أفضل طريقة للاستعداد لشهر رمضان من خلال القيام ببعض الصيام في الفترة التي تسبق شهر رمضان لمساعدتك على التكيف.

تنظيم النوم



إذا كنت تنام متأخرًا وتستيقظ متأخرًا عادةً، فابدأ بتنظيم نومك من الآن، لأنك ستستيقظ مبكرًا للسحور خلال شهر رمضان.

وقد تنام مبكرًا أيضًا نتيجة لذلك، أو يمكنك أخذ قيلولة بعد الظهر والنوم متأخرًا قليلًا. أيًا كانت عادة النوم التي تختارها، فابدأ في تقليدها من الآن.

قم بتخزين الطعام



يمكن أن يوفر عليك التخطيط للوجبات قبل شهر رمضان الكثير من المتاعب، خاصة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان أثناء انشغالك بالتكيف.

جهز قائمة طعامك للإفطار والسحور للأيام السبعة الأولى، وقم بإدراج المكونات المطلوبة، واذهب للتسوق عندما لا تزال مليئًا بالطاقة.

استشارة الطبيب



إذا كانت لديك مخاوف بشأن قدرتك على الصيام لأي سبب، سواء كان مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الارتجاع المعدي المريئي، فهذا هو الوقت المناسب لتحديد موعد مع طبيبك.

استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان من الآمن لك الصيام.

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