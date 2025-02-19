محافظ الجيزة يعاين التجهيزات النهائية لمعارض "أهلًا رمضان" (صور)

عاين المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لمعارض "أهلًا رمضان" بالعمرانية وإمبابة، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

معارض "أهلًا رمضان" بالجيزة توفر السلع بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الجيزة أن هذه المعارض تُقام بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، بمشاركة العديد من الشركات والعارضين الذين يوفرون السلع الغذائية، واللحوم، والدواجن، والمستلزمات الرمضانية بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن العام الحالي يشهد افتتاح أكبر عدد من معارض "أهلًا رمضان" في مختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن وصول السلع الأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية في دعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

توجيهات بسرعة تجهيز معارض رمضان وإنارتها

وخلال جولته، شدد المهندس عادل النجار على ضرورة الانتهاء سريعًا من التجهيزات المتبقية، والتأكيد على الشركات العارضة بفرش الباكيات بالسلع والمنتجات الغذائية لضمان جاهزية المعارض مع افتتاحها الرسمي.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة أعمال الإنارة بمحيط المعارض، لتيسير حركة المواطنين، خاصة وأن المعارض من المتوقع أن تشهد إقبالًا كثيفًا على مدار اليوم نظرًا للأسعار التنافسية التي تقدمها.



معارض "أهلًا رمضان" بالجيزة مبادرة لدعم المواطنين

وتأتي معارض "أهلًا رمضان" كجزء من جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تتيح للمواطنين فرصة شراء احتياجاتهم الرمضانية بأسعار مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.