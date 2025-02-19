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أخبار مصر

محافظ الجيزة: قافلة طبية لأمراض العيون والرمد بمستشفى الواحات البحرية غدًا

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار توجيه القوافل الطبية والعلاجية للواحات البحرية لدعم المنظومة الصحية بالمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم من تلقى الفحوصات اللازمة لمختلف التخصصات.
 

قافلة طبية لمرضى الرمد

وأعلن محافظ الجيزة عن توجيه قافلة طبية لمرضى الرمد بمستشفى الواحات البحرية غدًا الخميس الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥.
 

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتشكيل لجان لمتابعة الحالات التى بحاجة لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء والجلوكوما الشبكية وحقن الشبكية وتوجيهها للمراكز والمستشفيات المتخصصة فورا لإجراء العمليات المطلوبة، على أن يتم تقديم الرعاية اللازمة للمرضي وإجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات.
 

من جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدى مدير المديرية أنه روعى خلال القافلة تقديم خدمة طبية متكاملة لمرضى العيون حيث تم تشكيلها من أخصائى أمراض العيون والرمد بمستشفى إمبابة العام وتضم ٤ أطباء أخصائيي طب وجراحة عيون بالإضافة إلى فنى بصريات وإدارى مؤكدًا علي استمرار تنظيم القوافل العلاجية لأهالي الواحات البحرية.

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