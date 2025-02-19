الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

«البحوث الإسلامية» يعلن موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو
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أعلنت الأمانة العامة لمجمع  البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن عقد الاختبار التحريري للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف الشريف يومي ٨ و٩ من شهر أبريل القادم، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

سيكون اليوم الأول لاختبار القرآن الكريم برواياته، واليوم الثاني للقراءات وعلومها؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_ شيخ الأزهر بدعم اللجنة بمزيد من الخبرات.

 لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية


وتعدُّ لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية أقدم لجنة على مستوى العالم العربي والإسلامي، وعضو اللجنة بها يجب أن يكون متمكنًا من علوم القرآن الكريم ومنها علم القراءات، وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.

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