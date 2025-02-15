السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

«البحوث الإسلامية» يعلن موعد الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو

تعقد الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى دورة تدريبية للمرشحين في حركة الابتعاث للعام 2024/ 2025م بدءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 فبراير، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب-شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بمبعوثي الأزهر إلى دول العالم لما يقع عليهم من دور مهم في أداء وتحقيق رسالة الأزهر العالمية.

 بيان دور مبعوثي الأزهر الشريف في تعليم مبادئ وقيم الإسلام 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن الدورة التدريبية تستهدف التركيز على بيان دور مبعوثي الأزهر الشريف في تعليم مبادئ وقيم الإسلام وسبل مواجهة الفكر بالفكر وما يتطلبه ذلك من فهم الخلفيات التاريخية والجغرافية والسياسية، مؤكدًا على أهمية أن يكون كل مبعوث قبل سفره على دراية بالمناطق التي سيعمل بها وبثقافة الجمهور الذي سيتعامل معه وطبيعة المجتمع واهتماماته، لأجل دعم تحقيق رسالة الأزهر الشريف العالمية، وبيان المعالم الحقيقية للإسلام ورؤيته للتعايش السلمي واحترام الآخر.

كما تنوه الأمانة العامة للبعوث بالمجمع إلى ضرورة حضور الدورة التدريبية؛ خاصة وأن اجتياز الدورة التدريبية شرط في الإيفاد، وأن عدم حضور هذه الدورة قد يحول دون سفر المبعوث وإنهاء إجراءاته.

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