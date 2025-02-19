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سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يجري جولة تفقدية بقناتي العربية والحدث (صور)

جولة رئيس الأعلى
جولة رئيس الأعلى للإعلام بقناة العربية والحدث، فيتو

أجرى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جولة تفقدية بقناتي العربية والحدث، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وذلك على هامش مشاركته في «المنتدى السعودي للإعلام»، بحضور عدد من قيادات وزارة الإعلام السعودية، حيث كان في استقباله الإعلامي السعودي ممدوح المهيني، مدير عام شبكة «العربية»، وجُمانا الرّاشد، الرئيسة التنفيذيّة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.


جولة قناة العربية والحدث

واستمع المهندس خالد عبدالعزيز إلى شرحٍ وافٍ عن المحتوى الإعلامي والإخباري الذي تقدمه قناتي العربية والحدث، وكذلك الخدمات والمنتجات الإعلامية التي تقدمها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وتعرّف على ما يتم استخدامه من تقنيات حديثة ومتطورة لمواكبة متطلبات العمل الإعلامي.

 


وأشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالعلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى امتلاكهما المقومات الحضارية والثقافية بما يُمكنهما من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في كافة المجالات.
وأوضح أهمية التعاون بين كل الدول العربية في مجال الإعلام لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي، وكذلك أهمية الوصول إلى عمل عربي مشترك للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي ومواجهة ما تبثه من محتوى يتعارض مع العادات والتقاليد والقيم.


وأكد أهمية التعاون بين مصر والسعودية في مجال تدريب الإعلاميين والصحفيين على التقنيات الحديثة، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون والتكامل الإعلامي بين كل الدول العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع.

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المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منتدى الإعلام السعودي أخبار الأعلى للإعلام

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