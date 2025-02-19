شيخ الأزهر: شعوب وقيادات العالم الإسلامي رفضوا مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنه لا سبيل لمواجهة التحديات المعاصرة إلا بفتح قنوات اتصال بين كل الدول الإسلامية لإقرار الوحدة بين الشعوب.

كلمة شيخ الأزهر في افتتاح الحوار الإسلامي - الإسلامي



وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته في افتتاح الحوار الإسلامي - الإسلامي الذي تستضيفه مملكة البحرين، أنه يجب عدم استغلال المذهبية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أنه يجب أن تحقق دول العالم الإسلامي اتحادا تقتضيه مصلحة الأمة.

وشدد شيخ الأزهر على أن شعوب وقيادات العالم الإسلامي رفضوا ما حدث للشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك رفضوا مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.

فاعليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي



حيث تنطلق اليوم الأربعاء فاعليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، تحت شعار "أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك"، والذي يقام على مدار يومين، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و400 شخصية قيادية دينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.