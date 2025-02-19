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حوادث

حيثيات الحكم بمعاقبة "ديلر" بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والسلاح

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل "ديلر" بالسجن المؤبد، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والسلاح.
 

ووقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تدور في أن المتهم "محمد. م" عاطل بشارع ترعة المجنونة، بولاق الدكرور، حاز بقصد الإتجار جوهر "الميثامفيتامين"، بقصد التعاطي، "الحشيش، والمورفين، والترامادول"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وحاز المتهم سلاحين ناريًن "مسدسين"، بغرض الإتجار، و25 طلقة نارية تستعمل على السلاحين الناريين، كما حاز بقصد الإتجار أسلحة نارية 16 بندقية خرطوش، و25 طلقة تستعمل على الأسلحة النارية، كما حاز بقصد الاتجار سلاح ناري محدث صوت محول السلاح ناري غير مششخن في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وأوضحت النيابة العامة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات عبارة عن كيسين من البلاستيك يحوي الأول على مادة بلورية بيضاء اللون ويحتوي الكيس الثاني ذات المادة البلورية قطعة زجاجية على شكل معلقة وزن الكيس الأول بما يحوي "267.37" جم، كما وزن الكيس الثاني 121.38، إذ تبين المادة البلورية الميثامفيتامين أحد مشتقات الميثيل أمين المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

 

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محكمة الجيزة المؤبد النيابة العامة

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