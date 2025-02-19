قرارات عاجلة في حادث إطاحة سيارة مسرعة بشخص أثناء عبوره الطريق بالهرم

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إطاحة سيارة مسرعة بشخص أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

سيارة مسرعة تطيح بشخص بالهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى الهرم، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف لمكان الواقعة.



كشفت التحريات أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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