سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالهرم

نجحت وزارة الداخلية في القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية والذخائر غير المرخصة، وأكثر من 8 ملايين جنيه فى منطقة الهرم.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكن رجال الأمن من ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى "أكثر من 8 ملايين جنيه" – ماكينة عد نقود – 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكى).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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