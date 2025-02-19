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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، وفاء عامر تواجه ياسمين صبري في "الأميرة"

وفاء عامر، فيتو
وفاء عامر، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث مسلسل “الأميرة” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري أحداث مثيرة، حيث تقوم الفنانة وفاء عامر بمحاربتها خلال أحداث العمل، وتلعب وفاء شخصية والدة نيقولا معوض وحماة ياسمين صبري. 

تفاصيل مسلسل الأميرة 

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

 

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

أبطال مسلسل الأميرة

مسلسل الأميرة، مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيقولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

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تفاصيل مسلسل الأميرة أبطال مسلسل الأميرة مسلسلات رمضان 2025 وفاء عامر ياسمين صبرى مسلسل الأميرة

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