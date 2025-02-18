الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل الأميرة لياسمين صبري على شاشة ON في رمضان

مسلسل الأميرة
مسلسل الأميرة

أعلنت قناة ON عرض مسلسل الأميرة للفنانة ياسمين صبري في رمضان.

 

 

ونشرت القناة البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام وعلقت: انتظروا النجمة ياسمين صبري في مسلسل الأميرة في رمضان.

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مسلسل الأميرة قناة ON ياسمين صبرى النجمة ياسمين صبري

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