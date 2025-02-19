تداول 17 ألف طن بضائع و1037 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1037 شاحنة و115 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 489 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 548 شاحنة و23 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وAlcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية.

كما تم تداول 4800 طن بضائع و405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2075 راكب.



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