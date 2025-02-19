قبل مباراة القمة، الزمالك يكشف حقيقة تغيير لائحة الفريق المالية

نفت إدارة جهاز الكرة بنادي الزمالك ما تردد مؤخرًا من شائعات حول إجراء أي تغييرات في لائحة الفريق المالية قبل مواجهة الأهلي السبت المقبل في قمة الكرة المصرية.

وأكدت المصادر داخل الزمالك أن اللائحة المالية التي يتم العمل بها حاليًا هي نفسها التي وقع عليها اللاعبون في بداية الموسم، وأنه لم يتم تعديلها أو تعديل أي من بنودها كما تم تداول الأخبار في بعض الوسائل الإعلامية.

وقالت مصادر في إدارة الكرة بالزمالك، إن ما تم تداوله حول تغيير اللائحة غير صحيح تمامًا، وأن اللاعبين يتبعون نفس النظام المالي المتفق عليه منذ بداية الموسم، بما في ذلك المكافآت والجزاءات.

وأوضحت أن اللائحة الحالية تمت الموافقة عليها من قبل الجميع في بداية الموسم وتم الالتزام بها دون أي تغييرات أو تعديلات حتى الآن.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كانت هناك بعض التكهنات حول وجود تغييرات في اللائحة المالية بناءً على بعض التحديات المالية التي يواجهها الفريق في الفترة الأخيرة.

لكن إدارة الزمالك شددت على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن العمل يسير وفقًا للخطط التي تم وضعها مسبقًا.

يُذكر أن اللائحة المالية لنادي الزمالك تعد من الموضوعات الحيوية داخل النادي، حيث يتم تحديد المكافآت والعقوبات وفقًا للأداء في المباريات، فضلًا عن تحديد الحوافز الخاصة باللاعبين في حال تحقيق البطولات أو الفوز بالمباريات الهامة، مثل مباريات القمة ضد الأهلي.

إدارة الكرة بالزمالك ترغب في التركيز على استقرار الفريق وتحفيز اللاعبين لتحقيق النجاح دون الانشغال بأي شائعات قد تضر بالتركيز قبل المباريات المصيرية.

وبذلك، فإن الجهاز الفني والإدارة أكدا التزام الجميع باللائحة الأصلية، مؤكدين أن الهدف هو الحفاظ على الانضباط والروح المعنوية العالية بين اللاعبين.

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