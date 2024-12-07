البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024 تباينًا ملحوظًا في أسواق التجزئة وفقًا لآخر تحديث، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر الفاكهة اليوم في أسواق التجزئة

«فيتو» تستعرض اسعار الفاكهة اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ في السطور الأتية:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الموز بلدي في الأسواق

سجلت أسعار الموز بلدي ارتفاعًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الموز بلدي نحو 24.3 جنيه، وتراوحت اسعار الموز بلدي اليوم ما بين 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر التفاح بلدي في الأسواق

سجلت أسعار التفاح بلدي ارتفاعًا قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح بلدي نحو 54.6 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح بلدي اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الخوخ في الأسواق

سجلت أسعار الخوخ ارتفاعًا قيمته 5 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 41.8 جنيه، وتراوحت اسعار الخوخ اليوم ما بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر البرقوق في الأسواق

سجلت أسعار البرقوق ارتفاعًا قيمته 4.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البرقوق نحو 56.4 جنيه، وتراوحت اسعار البرقوق اليوم ما بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

ارتفاع سعر البرقوق المستورد في الأسواق

سجلت أسعار البرقوق المستورد ارتفاعًا قيمته 10 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ سعر البرقوق المستورد اليوم نحو 50 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الموز المستورد في الأسواق

سجلت أسعار الموز المستورد ارتفاعًا قيمته 9 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الموز المستورد نحو 49 جنيهًا، وتراوحت اسعار الموز المستورد اليوم ما بين 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر المانجو سكري بلدي في الأسواق

سجلت أسعار المانجو سكري بلدي انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المانجو سكري بلدي نحو 40.7 جنيه، وتراوحت اسعار المانجو سكري بلدي اليوم ما بين 25 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الكمثرى بلدي في الأسواق

سجلت أسعار الكمثري بلدي ارتفاعًا قيمته 12 جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الكمثري بلدي نحو 42.2 جنيه، وتراوحت اسعار الكمثرى البلدي اليوم ما بين 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

ارتفاع سعر العنب الأصفر المستورد في الأسواق

سجلت أسعار العنب الأصفر المستورد ارتفاعًا قيمته 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ سعر العنب الأصفر المستورد اليوم نحو 50 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر العنب الأسود المستورد في الأسواق

سجلت أسعار العنب أسود المستورد انخفاضًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العنب أسود المستورد نحو 50 جنيهًا، وتراوحت اسعار العنب الأسود المستورد اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 55 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفاكهة

انخفاض سعر التفاح المستورد في الأسواق

سجلت أسعار التفاح المستورد انخفاضًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح المستورد نحو 74.4 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح المستورد اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 99 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر التفاح السوري في الأسواق

سجلت أسعار التفاح سوري/ لبناني انخفاضًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني نحو 56.2 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح لبناني/ سوري اليوم ما بين 35 جنيهًا إلى 87 جنيهًا للكيلو.

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