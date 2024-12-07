السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

 أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024 تباينًا ملحوظًا في أسواق التجزئة وفقًا لآخر تحديث، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

سعر الفاكهة اليوم في أسواق التجزئة 

«فيتو» تستعرض اسعار الفاكهة اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ في السطور الأتية:

<span style=
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الموز بلدي في الأسواق

سجلت  أسعار الموز بلدي ارتفاعًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الموز بلدي نحو 24.3 جنيه، وتراوحت اسعار الموز بلدي اليوم ما بين 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر التفاح بلدي في الأسواق

سجلت أسعار التفاح بلدي ارتفاعًا قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح بلدي نحو 54.6 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح بلدي اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الخوخ في الأسواق

سجلت أسعار الخوخ ارتفاعًا قيمته 5 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 41.8  جنيه، وتراوحت اسعار الخوخ اليوم ما بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر البرقوق في الأسواق

سجلت أسعار البرقوق ارتفاعًا قيمته 4.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البرقوق نحو 56.4 جنيه، وتراوحت اسعار البرقوق اليوم ما بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

ارتفاع سعر البرقوق المستورد في الأسواق

سجلت أسعار البرقوق المستورد ارتفاعًا قيمته 10 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ سعر البرقوق المستورد اليوم نحو 50 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الموز المستورد في الأسواق

سجلت أسعار الموز المستورد ارتفاعًا قيمته 9 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الموز المستورد نحو 49 جنيهًا، وتراوحت اسعار الموز المستورد اليوم ما بين 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر المانجو سكري بلدي في الأسواق

سجلت أسعار المانجو سكري بلدي انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المانجو سكري بلدي نحو 40.7 جنيه، وتراوحت اسعار المانجو سكري بلدي اليوم ما بين 25 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الكمثرى بلدي في الأسواق

سجلت أسعار الكمثري بلدي ارتفاعًا قيمته 12 جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الكمثري بلدي نحو 42.2 جنيه، وتراوحت اسعار الكمثرى البلدي اليوم ما بين 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

ارتفاع سعر العنب الأصفر المستورد في الأسواق

سجلت أسعار العنب الأصفر المستورد ارتفاعًا قيمته 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ سعر العنب الأصفر المستورد اليوم نحو 50 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر العنب الأسود المستورد في الأسواق

سجلت أسعار العنب أسود المستورد انخفاضًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العنب أسود المستورد نحو 50 جنيهًا، وتراوحت اسعار العنب الأسود المستورد اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 55 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

انخفاض سعر التفاح المستورد في الأسواق

سجلت أسعار التفاح المستورد انخفاضًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح المستورد نحو 74.4 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح المستورد اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 99 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر التفاح السوري في الأسواق

سجلت أسعار التفاح سوري/ لبناني انخفاضًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني نحو 56.2 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح لبناني/ سوري اليوم ما بين 35 جنيهًا إلى 87 جنيهًا للكيلو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو سعر التفاح سعر العنب سعر الموز أسعار الموز

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

وزارة الدفاع السورية تبدأ الانسحاب من أكبر المطارات العسكرية

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024

ماذا كتب الرئيس السيسي في دفتر كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي؟

سكاي سبورتس: ليفربول يقترب من تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين

بعد الزيادة الأخيرة، كل ما تود معرفته عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة

1580 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

ماذا يحدث لأهل النار حين يريدون الخروج منها؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية